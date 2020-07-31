Восемь морских пехотинцев пропали без вести после ЧП с боевой машиной в США

https://static.news.ru/photo/b4121196-d322-11ea-85b7-fa163e074e61_660.jpgФото: US Navy/Global Look Press
Один морской пехотинец погиб и ещё восемь пропали без вести 30 июля в результате инцидента с боевой машиной-амфибией у побережья американского штата Калифорния.
Согласно заявлению первого экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США в Twitter, в результате ЧП ещё два человека пострадали.
1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard.
Подробности инцидента не раскрываются, но указывается, что это был несчастный случай.
Все участники происшествия относятся к пятнадцатому экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты США. В данное время ведутся поиски пропавших.
Ранее в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизвестные совершили нападение на внедорожник Hummer, в котором передвигались военнослужащие Соединённых Штатов. После атаки двое американских солдат пропали. Автомобиль был обнаружен полностью сожжённым. Американцы следовали в направлении месторождения Аль-Танак, писал NEWS.ru.