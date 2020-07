Восемь морских пехотинцев пропали без вести после ЧП с боевой машиной в США

Согласно заявлению первого экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США в Twitter, в результате ЧП ещё два человека пострадали.

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard.