Восемь морских пехотинцев пропали без вести после ЧП с боевой машиной в США

Фото: US Navy/Global Look Press

Жителю Одинцово (Подмосковье) по имени Хайк прострелили пах, пока он справлял нужду в одном из районов области. По предварительным данным, потерпевшему 26 лет. Инцидент произошёл, когда пострадавший вышел из своего Nissan Fuga и отправился «в туалет», прервав поездку по региону.

По данным портала Mash, во время процесса мужчина услышал хлопок, похожий на выстрел, ощутил удар, однако болевые ощущения отсутствовали. Через некоторое время он всё-таки заметил травму, однако не стал обращать...