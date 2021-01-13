Воры обокрали особняк российского миллиардера в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/aafcb640-5579-11eb-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация современного пятиборья России

В Подмосковье ограбили особняк российского миллиардера Вячеслава Аминова, пока тот с семьёй отдыхал на Мальдивах.

Как сообщает Lenta.ru, после возвращения из отпуска бизнесмен недосчитался $600 тысяч и ювелирных изделий. Богатства хранились в сейфе, спрятанном в шкафу в ванной комнате. Деньги и украшения пропали вместе с сейфом.

Примечательно, что пока миллиардер отсутствовал, в его доме оставались няня, повар, три охранника, а также разнорабочие, делавшие ремонт. Кроме того, территория особняка с прилегающим земельным участком обнесена трёхметровым забором и оборудована системой видеонаблюдения.

Полиция занялась поиском преступников.

Ранее в деревне Путилково Московской области мужчина, угрожая ножом, забрал у местной жительницы три бутылки дорогих алкогольных напитков и украшения. Инцидент произошёл днём 15 декабря на лестничной площадке многоквартирного дома. Вооружённый ножом грабитель в медицинской маске угрозами заставил безработную женщину пустить его в квартиру. Затем мужчина похитил две бутылки шампанского Dom Perignon общей стоимостью 14 тысяч рублей, бутылку коньяка Hennessy XO за 20 тысяч рублей и ювелирные украшения, писал NEWS.ru.