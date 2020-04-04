Воробьёв рассказал о компенсациях жителям обрушившегося в Подмосковье дома

https://static.news.ru/photo/4c964d24-768a-11ea-98de-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пострадавшие при взрыве дома в Орехово-Зуеве не останутся без компенсаций, их суммы обсудят с семьями лично. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

С каждой семьёй поговорим и разберёмся, что конкретно ей можем компенсировать, — цитирует его телеканал «360».

Представители правительства региона узнают о нуждах каждого, кто пострадал в результате ЧП. Никто из эвакуированных из дома, где рухнул подъезд, не останется без внимания. При этом людей обещали разместить в комфортабельных условиях и оказать им материальную поддержку, если она необходима.

Кроме того, Воробьёв пообещал решить вопрос, можно ли жителям соседних подъездов вернуться к себе домой.

Как писал NEWS.ru, в результате взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве повреждены десять квартир. При этом пять из них полностью разрушены.