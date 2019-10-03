Попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» 4 октября предприняли неизвестные вооружённые люди.
По имеющейся в настоящее время информации, в результате стрельбы два человека получили пулевые ранения.
На территорию завода ворвалась группа из восьми человек. Все они были вооружены. Злоумышленники расстреляли двух охранников и попытались взять предприятие под свой контроль,
Захватчики намеревались захватить в заложники находившихся внутри людей, однако позже отпустили их. Злоумышленники забаррикадировались внутри завода. В настоящее время ведутся переговоры.
Как ранее сообщал News.ru, мужчина с холодным оружием напал на студентов училища Savon koulutusyhtymä в финском городе Куопио. В результате атаки один человек погиб, ещё 10 учащихся получили ранения.
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