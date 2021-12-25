Вооружённые грабители напали на банк в Уфе

Вооружённые грабители напали на банк в УфеВооружённые грабители вынесли из банка в Уфе 4 млн рублей
В Уфе двое неизвестных с оружием совершили вооружённое ограбление банка. Инцидент произошёл в субботу, 25 декабря, в офисе на улице Цюрупы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
По информации ведомства, в субботу днём в отделение банка
В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), — сообщили в пресс-службе.
По некоторым данным, грабители вынесли из банка более 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что у 32-летнего москвича, ехавшего покупать автомобиль в свой день рождения, во время поездки на метро из рюкзака украли 1,1 млн рублей наличными. Пострадавший рассказал, что копил деньги на машину несколько лет.