Вооружённые грабители напали на банк в Уфе

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Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии «Единая Россия» Александра Бороненко. Парламентарий подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. По данным следствия, подозреваемый устроил на работу своими помощниками трёх человек, которые обязанности не выполняли, а зарплату вместо них получал сам Бороненко.

СУ СК по региону возбудило в отношении депутата уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также отмечается, что в случае обвинительного приговора местное...