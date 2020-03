Вертолёт упал в штате Шан вскоре после вылета, он направлялся в Янгон — крупнейший город страны, пишет Reuters. Дипломаты посетили брифинг в регионе, где ранее местные власти изъяли наркотики, химические препараты и оборудование на сумму $37 млн.

A #Myanmar army helicopter carrying diplomats crash-landed earlier in #Shan State. It's understood 2 pilots suffered minor injuries. The US apparently had 3 military attachés on board - none was hurt. Reports the chopper lost power & hit a pole. Photo obtained by @irrawaddymedia pic.twitter.com/B036TYc4SY