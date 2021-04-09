Военный самолёт Турции потерпел крушение в Эгейском море

https://static.news.ru/photo/22ce26a0-9912-11eb-8772-96000091f725_660.jpg Фото: Aldo Bidini/GFDL 1.2/wikipedia.org

У побережья Турции разбился военный учебный самолёт KT-1. Воздушное судно упало в Эгейское море. Двум пилотам удалось спастись, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

По данным ведомства, самолёт потерпел крушение в районе Фоча провинции Измир во время выполнения тренировочного полёта. Причины происшествия устанавливаются.

Днём ранее истребитель из пилотажной группы «Турецкие звёзды» потерпел аварию неподалёку от города Коньи. По предварительным данным, пилот погиб. Первоначально сообщалось, что разбился самолёт F-16, однако позднее стало известно, что речь идёт об истребителе Northrop F-5. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. Причина катастрофы пока не называется. В мэрии Коньи информацию о гибели лётчика не подтвердили, писал NEWS.ru.

Ещё одна авиакатастрофа произошла в Эквадоре. Там два пилота и четыре пассажира погибли при падении лёгкого самолёта в кантоне Салитре провинции Гуаяс. Местная полиция расследует обстоятельства крушения. Известно, что самолёт летел в Гуаякиль из Лаго Агрио, погибли все, кто находился на его борту.