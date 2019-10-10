https://static.news.ru/photo/00032ab2-eb30-11e9-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщил источник в авиационных кругах региона.

Как сообщает ТАСС , причиной незапланированной посадки стали проблемы с шасси. О пострадавших информации не поступало.

Ранее, как писал News.ru, одномоторный самолёт Piper PA-46 на территории американского штата Пенсильвания вынужденно совершил экстренную посадку на поверхность воды. Чрезвычайная ситуация возникла в связи с тем, что на подлёте к аэропорту двигатель воздушного судна начал терять мощность. На борту, кроме пилота, находился один пассажир. После приземления их отправили в медицинское учреждение.