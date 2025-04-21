Водитель фуры сбил ребенка и несколько метров протащил его под капотом В Уссурийске фура насмерть переехала школьника на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой медицинской помощи

Водитель фуры сбил школьника в районе дома № 3 по улице Садовой в Уссурийске и протащил его несколько метров под дном грузовика, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Мальчик попытался перейти дорогу по «зебре», на которой стоял грузовой автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2014 года рождения погиб, — говорится в сообщении.

Фура внезапно начала движение, когда мальчик находился перед ней. Водитель не заметил этого и проследовал дальше, пока не притормозил водитель ехавшего впереди автомобиля. Проводится проверка. Причины ДТП и приведшие к смерти несовершеннолетнего условия устанавливаются. По результатам проверки примут решение

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