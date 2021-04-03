Во Франции избили и ограбили бывшего президента клуба «Марсель» с женой

https://static.news.ru/photo/47be7878-951d-11eb-95f7-96000091f725_660.jpg Бернар Тапи Фото: Samuel Boivin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего президента клуба «Олимпик Марсель», экс-депутата Европарламента, бизнесмена и политика Бернара Тапи избили и ограбили во Франции. Кроме того, преступники также избили и супругу общественного деятеля. Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля, из сообщений французских СМИ.

По имеющейся информации, четыре злоумышленника пробрались в дом к Тапи, пока бизнесмен с супругой спали. Жильё миллионера располагается к юго-востоку от Парижа, в департаменте Сена и Марна. Преступники связали мужчину и его супругу, нанеся им по несколько ударов. Потом они ограбили дом и скрылись. Тапи с женой смогли вызвать врачей. Травмы не оказались достаточно тяжёлыми для госпитализации.

Тапи был президентом марсельского «Олимпика» с 1986 по 1994 годы. Миллионер страдает от рака желудка. Его состояние постоянно ухудшается, передаёт телеканал BFM.

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