Во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor

ВВС США сообщили о крушении истребителя F-22 Raptor на авиабазе Эглин во Флориде. Инцидент произошёл во время учебного полёта.
На данный момент пилот, который успел катапультироваться, доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. На месте работаю правоохранительные органы и спасатели.
Устанавливаются все детали происшествия. Отмечается, что авария произошла приблизительно в 11:00 по местному времени,
NEWS.ru сообщал ранее, что учебный самолёт, принадлежащей иранской полиции, потерпел крушение на севере Ирана.
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