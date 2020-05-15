Во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor

https://static.news.ru/photo/3c376686-96cc-11ea-88b6-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F-22 Raptor Фото: Sam Eckholm/Planetpix​​​​​​​/Global Look Press

ВВС США сообщили о крушении истребителя F-22 Raptor на авиабазе Эглин во Флориде. Инцидент произошёл во время учебного полёта.

На данный момент пилот, который успел катапультироваться, доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. На месте работаю правоохранительные органы и спасатели.

Устанавливаются все детали происшествия. Отмечается, что авария произошла приблизительно в 11:00 по местному времени, пишет The Drive.

NEWS.ru сообщал ранее, что учебный самолёт, принадлежащей иранской полиции, потерпел крушение на севере Ирана.