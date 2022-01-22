Власти Забайкалья окажут материальную помощь семье погибшей девочки

Семье погибшей при нападении бездомных собак девочки в Забайкалье выплатят материальную помощь из бюджета региона. Власти края также возьмут на себя расходы на похороны девочки, а Минздрав окажет всю необходимую психологическую помощь семье. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета. Кроме этого, Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку, также край возьмёт на себя расходы, связанные с погребением девочки, — сообщает пресс-служба правительства края.

Сумма выплаты, предположительно, составит 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный источник.

22 января в селе Домна в Забайкалье стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку. На её теле присутствовали многочисленные следы от укусов животных.

Как сообщили в СК, после гибели ребёнка местные жители собрали сход, где заявили, что проблема с бродячими животными в этой местности не решается уже много лет. Люди утверждают, что неоднократно жаловались в соответствующие инстанции, но никакие меры не принимались.

Глава Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки из-за нападения собак попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных. Также для Домны выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу. Кроме того, неосвещённые улицы оснастят уличным освещением. Отдельное внимание будет уделено вывозу мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак.