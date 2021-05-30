Власти Барнаула сообщили о состоянии пострадавших на батуте детей

В мэрии Барнаула рассказали о состоянии здоровья детей, пострадавших из-за опрокидывания батута в ТЦ «Район». По данным местных властей, девочки находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.
Сообщается, что двое детей сейчас находятся в краевой клинической больнице. Им оказывается экстренная медицинская помощь. Кроме того, медиками
Ранее сообщалось, что дети пострадали из-за обрыва креплений у батута. Детей отбросило на несколько метров в разные стороны. Две девочки перелетели через ограду и упали на трамвайные пути.
В мэрии добавили, что батут перевернулся из-за порыва ветра. Также сообщается, что спортивный снаряд принадлежит индивидуальному предпринимателю.