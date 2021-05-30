Власти Барнаула сообщили о состоянии пострадавших на батуте детей

https://static.news.ru/photo/15a4b38c-c148-11eb-bf0b-96000091f725_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

В мэрии Барнаула рассказали о состоянии здоровья детей, пострадавших из-за опрокидывания батута в ТЦ «Район». По данным местных властей, девочки находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что двое детей сейчас находятся в краевой клинической больнице. Им оказывается экстренная медицинская помощь. Кроме того, медиками проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры. В пресс-службе краевого Минздрава ранее уточняли, что обе пострадавшие девочки 2017 года рождения.

Ранее сообщалось, что дети пострадали из-за обрыва креплений у батута. Детей отбросило на несколько метров в разные стороны. Две девочки перелетели через ограду и упали на трамвайные пути.

В мэрии добавили, что батут перевернулся из-за порыва ветра. Также сообщается, что спортивный снаряд принадлежит индивидуальному предпринимателю.