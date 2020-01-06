Подмосковные полицейские не задерживали по подозрению в браконьерстве в Раменском районе свердловского постоянного представителя в государственных органах РФ Александра Овчарова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного представительства.
Свердловские власти
Задержания лиц, указанных в некоторых российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к ответственности не привлекались, — пояснили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили о задержании двоих мужчин в Раменском районе по сигналу лесничего. В сообщении отмечалось, что полицейские нашли и осмотрели машину, на которой передвигались задержанные, но не нашли в ней ни оружия, ни добычи. Однако позже в лесу обнаружили тушку убитой косули. По факту незаконной охоты начата проверка, а мужчины доставлены в полицейский участок.
При этом источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что одним из задержанных, предположительно, является Александр Овчаров, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен