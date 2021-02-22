Власти Оренбургской области ввели режим ЧС в районе прорыва газопровода

https://static.news.ru/photo/4c8cb568-75d3-11eb-bfbe-96000091f725_660.jpg Фото: orenburg-gov.ru

Вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Илекском районе.

Ранее на участке федерального магистрального газопровода «Союз», находящемся в 6-7 км от села Мухраново Илекского района, произошёл взрыв, а затем начался пожар. Губернатор Денис Паслер сообщал, что повреждения получили два трубопровода. При инциденте никто не пострадал.

Проведено заседание КЧС, заслушали все ведомства и организации. В Илекском районе введён режим ЧС. Во всех сёлах Илекского района газ подаётся. Падает давление в ряде сёл. В двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует, — цитирует вице-губернатора РИА Новости.

Балыкин пообещал, что газ в дома в двух сёлах Новосергиевского района подадут в течение шести часов. По его словам, ситуация находится на контроле у главы региона. Власти готовят пункты размещения «для тех, кто нуждается». Проводится подворовый обход, особое внимание уделяется пожилым людям.

Ранее NEWS.ru писал, что после взрыва на участке федерального магистрального трубопровода в Оренбургской области была приостановлена прокачка газа в Казахстан.