Владимир Конкин похвалился сытой жизнью накануне смерти дочери

https://static.news.ru/photo/fe5f67fe-0085-11eb-a76b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Владимир Конкин накануне смерти дочери рассказал журналистам о своей «прекрасной» жизни. Актёр поведал, что уже в 25 лет ездил на собственной «Волге», а всем своим детям купил квартиры.

Конкин давал интервью в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Он заверил, что жизнь у него «удалась», что «Волгу» в своё время он сменил на «Мерседес».

Я в Италию езжу много лет на отдых. Там восстанавливаю здоровье. Кроме того, у меня есть загородный дом. У меня на даче есть вездеход, на котором я езжу за грибами. Всем детям я купил в свое время квартиры. Всегда им помогал, — хвалился сытой жизнью исполнитель роли легендарного Шарапова в сериале «Место встречи изменить нельзя».

На тот момент актёр понятия не имел, какая страшная трагедия его ждёт впереди. Сейчас он находится в крайне подавленном состоянии. Коллеги выражают ему безмерное сочувствие.

София Конкина умерла 23 сентября, она утонула в бассейне фитнес-центра. При этом 32-летняя женщина хорошо умела плавать и ходила в центр на протяжении полугода. У женщины сиротой осталась 11-летняя дочь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Владимира Конкина искренне переживают за любимого актёра, потерявшего дочь. В Сети появилось немало комментариев, выражающих опасение за душевное и физическое состояние исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя».