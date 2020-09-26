Владимир Конкин похвалился сытой жизнью накануне смерти дочери

Владимир Конкин накануне смерти дочери рассказал журналистам о своей «прекрасной» жизни. Актёр поведал, что уже в 25 лет ездил на собственной «Волге», а всем своим детям купил квартиры.
Конкин давал интервью в программе
Я в Италию езжу много лет на отдых. Там восстанавливаю здоровье. Кроме того, у меня есть загородный дом. У меня на даче есть вездеход, на котором я езжу за грибами. Всем детям я купил в свое время квартиры. Всегда им помогал, — хвалился сытой жизнью исполнитель роли легендарного Шарапова в сериале «Место встречи изменить нельзя».
На тот момент актёр понятия не имел, какая страшная трагедия его ждёт впереди. Сейчас он находится в крайне подавленном состоянии. Коллеги выражают ему безмерное сочувствие.
София Конкина умерла 23 сентября, она утонула в бассейне фитнес-центра. При этом 32-летняя женщина хорошо умела плавать и ходила в центр на протяжении полугода. У женщины сиротой осталась 11-летняя дочь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Владимира Конкина искренне переживают за любимого актёра, потерявшего дочь. В Сети появилось немало комментариев, выражающих опасение за душевное и физическое состояние исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя».
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