Фанаты Конкина обеспокоились состоянием актёра после смерти дочери

https://static.news.ru/photo/20586954-ffbf-11ea-866f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Поклонники Владимира Конкина искренне переживают за любимого актёра, потерявшего дочь. В Сети появилось немало комментариев, выражающих опасение за душевное и физическое состояние исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя».

Многие пользователи до сих пор не могут понять, как 32-летняя здоровая молодая женщина могла утонуть в бассейне, хорошо умея при этом плавать. Но больше всего людей волнует душевное состояние 69-летнего актёра, который, как предполагают фанаты, может «сорваться» из-за этих событий.

«Очень страшно, когда родители переживают своих детей», «Как бы Владимир не сорвался...» , «Конкин и так не очень здоров последнее время, а теперь... Как жалко и его, и девушку», пишут поклонники актёра.

Как стало известно ранее, вскрытие показало, что София Конкина умерла от утопления. В её крови не было обнаружено следов алкоголя, хотя сотрудники бассейна утверждали, что женщина пришла к ним уже порядком навеселе, а в сумке у неё были штопор и пробка.

У Софии Конкиной осталась 11-летняя дочь, мужчины в семье не было. У Владимира Конкина кроме дочери есть двое сыновей-близнецов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Конкин, известный зрителю как Шарапов из «Место встречи изменить нельзя», с трудом верит в смерть дочери. Её внезапная гибель повергла актёра в шок, тем более что София никогда не жаловалась на здоровье и отлично умела плавать.