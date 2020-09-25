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Директор Конкина рассказала, как тяжело актёр переживает смерть дочери

03:01, 26 сентября 2020 10
Владимир Конкин Владимир Конкин Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Владимир Конкин, известный зрителю как Шарапов из «Место встречи изменить нельзя», с трудом верит в смерть дочери. Её внезапная гибель повергла актёра в шок, тем более, что София никогда не жаловалась на здоровье и отлично умела плавать.

Все друзья и близкие стараются поддержать Конкина.

У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него, — сказала в интервью StarHit директор актёра Елена Переслени.

Сейчас семья Конкина ждёт результатов экспертизы, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вскрытие тела Софии Конкиной, дочери актёра Владимира Конкина, показало, что девушка погибла в результате утопления. Патологоанатомы не обнаружили никаких травм, в том числе и на позвоночнике.

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