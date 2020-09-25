Директор Конкина рассказала, как тяжело актёр переживает смерть дочери

https://static.news.ru/photo/5f8e1e4a-ff8b-11ea-a540-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Владимир Конкин, известный зрителю как Шарапов из «Место встречи изменить нельзя», с трудом верит в смерть дочери. Её внезапная гибель повергла актёра в шок, тем более, что София никогда не жаловалась на здоровье и отлично умела плавать.

Все друзья и близкие стараются поддержать Конкина.

У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него, — сказала в интервью StarHit директор актёра Елена Переслени.

Сейчас семья Конкина ждёт результатов экспертизы, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вскрытие тела Софии Конкиной, дочери актёра Владимира Конкина, показало, что девушка погибла в результате утопления. Патологоанатомы не обнаружили никаких травм, в том числе и на позвоночнике.