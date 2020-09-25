Результаты вскрытия тела дочери Конкина стали известны СМИ

https://static.news.ru/photo/2b30d594-ff53-11ea-a762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вскрытие тела Софии Конкиной, дочери актёра Владимира Конкина, показало, что девушка погибла в результате утопления.

Об этом Пятому каналу рассказали осведомлённые источники. Патологоанатомы не обнаружили никаких травм, в том числе и на позвоночнике.

Ранее NEWS.ru писал, что 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла. Девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Со слов управляющей заведения, дочь актёра пришла в бассейн пьяной. От неё пахло алкоголем, а в её сумочке позднее нашли штопор и пробку от бутылки. Близкие сомневаются в том, что девушка утонула, поскольку она занималась плаванием.

Отец узнал о смерти дочери лишь на следующий день. У Софии осталась 11-летняя дочь.