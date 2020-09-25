Результаты вскрытия тела дочери Конкина стали известны СМИ

Вскрытие тела Софии Конкиной, дочери актёра Владимира Конкина, показало, что девушка погибла в результате утопления.
Об этом Пятому каналу
Ранее NEWS.ru писал, что 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла. Девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Со слов управляющей заведения, дочь актёра пришла в бассейн пьяной. От неё пахло алкоголем, а в её сумочке позднее нашли штопор и пробку от бутылки. Близкие сомневаются в том, что девушка утонула, поскольку она занималась плаванием.
Отец узнал о смерти дочери лишь на следующий день. У Софии осталась 11-летняя дочь.
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