СМИ: у погибшей дочери Конкина осталась малолетняя дочь

https://static.news.ru/photo/d112917c-fee1-11ea-bce1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У погибшей дочери Владимира Конкина осталась 11-летняя дочь. Сейчас решается вопрос, кто из родственников актёра будет оформлять над ней опеку.

Известно, что Мать и дочь жили вдвоём, мужчины в семье не было. Родственники умершей женщины намерены выяснить, что на самом деле случилось с ней в бассейне, сообщает Пятый канал. Хроническими заболеваниями дочь Конкина не страдала.

Дочь заслуженного артиста утонула в бассейне фитнес-центра. Близкие не верят в эту версию, поскольку София занималась плаванием. На данный момент столичная полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пребывает в ужасе от смерти дочери Владимира Конкина Софии в бассейне. Актриса задаётся вопросом: где в этот момент были сотрудники бассейна?