Владельцу турбазы на Алтае, где погибли люди, предъявили обвинение

https://static.news.ru/photo/696fe646-d54c-11ea-af3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю предъявили обвинение владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском районе, где погибли четыре человека,

Как сообщает пресс-служба СУ СК, владельцу турбазы предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц» (первоначально уголовное дело по факту инцидента было заведено по статье «Убийство»).

Отмечается, что мужчина был задержан и допрошен в качестве обвиняемого. В настоящее время следователь готовит ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.

Тела четырёх человек были найдены в номере на турбазе «Глобус» возле озера Ая. Покойные проживали на турбазе несколько дней. В последнее время из номера, где обнаружили трупы, никто не выходил. Гости не реагировали на звонки. Сотрудники турбазы считали, что граждане просто хотели отдохнуть. Когда пришло время выселения, персоналу не открыли дверь. Обеспокоенные окружающие самостоятельно вскрыли помещение.

Известно, что семья заселилась на базу 26 июля. В тот день из-за дождя выключили свет. Чтобы как-то исправить ситуацию, было принято решение установить в помещении дизель-генераторы. Для вытяжки оставили открытую дверь. Тем не менее следователи считают, что смерть могла наступить из-за выхлопов.

Ранее следователи приняли решение о задержании владельца турбазы «Глобус», где погибла семья чиновника Иосифа Кременских, писал NEWS.ru.