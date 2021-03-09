Владельцем повисшего на стене паркинга Porsche оказался известный хоккеист

В Москве водитель автомобиля Porsche, паркуясь на многоуровневой стоянке, пробил стену паркинга и завис над землёй на высоте третьего этажа.
Инцидент произошёл в паркинге ЖК «Ривер парк» на Корабельной улице в Москве. В результате произошедшего никто не пострадал. Как
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Ранее NEWS.ru писал о скандале, произошедшем из-за парковочного места между женой Игоря Николаева и вдовой миллионера Миленой Дейнеги. Как сообщалось, вернувшись в Москву из Майами, Юлия Проскурякова увидела, что её парковочное место занято — на него без разрешения поставил свою машину концертный директор певицы, чей супруг, миллионер Евгений Самусенко, умер в апреле 2020 года. Мужчина, проживающей в том же доме, оставил на машине свой номер телефона. Но несмотря на это, жена композитора обложила его матом и пообещала подать в суд.