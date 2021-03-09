Владельцем повисшего на стене паркинга Porsche оказался известный хоккеист

https://static.news.ru/photo/2cf8d4d8-80e2-11eb-9048-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В Москве водитель автомобиля Porsche, паркуясь на многоуровневой стоянке, пробил стену паркинга и завис над землёй на высоте третьего этажа.

Инцидент произошёл в паркинге ЖК «Ривер парк» на Корабельной улице в Москве. В результате произошедшего никто не пострадал. Как пишет РЕН ТВ, машина принадлежит экс-игроку ХК «Нефтехимик» Денису Казионову. Был ли за рулём сам спортсмен, неизвестно.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, владелец управлял авто порядка восьми месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал о скандале, произошедшем из-за парковочного места между женой Игоря Николаева и вдовой миллионера Миленой Дейнеги. Как сообщалось, вернувшись в Москву из Майами, Юлия Проскурякова увидела, что её парковочное место занято — на него без разрешения поставил свою машину концертный директор певицы, чей супруг, миллионер Евгений Самусенко, умер в апреле 2020 года. Мужчина, проживающей в том же доме, оставил на машине свой номер телефона. Но несмотря на это, жена композитора обложила его матом и пообещала подать в суд.