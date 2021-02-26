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Происшествия

Видео с горящим у «Останкино» мужчиной появилось в Сети

01:56, 27 февраля 2021 13
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Мужчина в горящей одежде пытался попасть в телецентр «Останкино». Происшествие случилось на проходной студийно-аппаратного комплекса на улице Академика Королёва в Москве.

Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Помощь пострадавшему оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они погасили пламя и вызвали скорую, сообщает Пятый канал.

Мужчина доставлен в НИИ имени Склифосовского. Как выяснилось, 44-летний пациент приехал в столицу из Алтайского края, он проживал в одном из подмосковных посёлков. Мотивы поступка приезжего сейчас выясняются.

Полиция обнаружила на месте происшествия сумку, в которой были топор, пила, складной нож, две бутылки с жидкостью, две куртки и кофта.

Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина попытался устроить самосожжение возле телецентра «Останкино». Затем он попросил о помощи, его госпитализировали.

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