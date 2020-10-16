Видео ракетного удара по Гяндже появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/7fcad166-1012-11eb-93f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/HikmetHajiyev

Видеозапись ракетного обстрела города Гянджа в Азербайджане появилась в Интернете.

Гянджа подверглась обстрелу в ночь на 17 октября. По обновлённой информации, жертвами атаки стали десять человек, об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Очевидцы сообщили о нескольких сильных взрывах и повреждении порядка 20 домов. На место прибыли бригады спасателей и скорой помощи, идёт разбор завалов. Генпрокуратура Азербайджана предупредила, что число жертв в результате обстрела может вырасти.

Как писал NEWS.ru ранее, ракеты, выпущенные в Гянджу, согласно ANAMA (Национальное агентство по очистке территорий от мин) представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету 8К-14 (Р-17), входящую в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус», сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.