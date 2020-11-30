Ветеран «Альфы» разъяснил, что могло случиться с сотрудником ФСО в Кремле

https://static.news.ru/photo/450068d2-335a-11eb-8fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Организм погибшего в Кремле сотрудника ФСО мог не выдержать напряжения. Такого мнения придерживается глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Полковник прокомментировал СМИ сообщение о том, что сотрудник ФСО свёл счёты с жизнью на территории Кремля. Как пояснил Гончаров, ФСО делится на несколько подразделений, главным из которых считается охраняющее президента и других высокопоставленных лиц, пишет НСН.

Погибший трудился в охране 12 лет, в последнее время в его задачу входила охрана спецтрассы. На условия работы, по словам родных, мужчина никогда не жаловался.

Полковник «Альфы» уверяет, что в подразделении постоянно работают психологи и «случайный человек» с явными или скрытыми отклонениями «туда попасть не может». Однако, признал Гончаров, у сотрудников ФСО тяжёлый график и вполне возможно, что организм погибшего мужчины просто мог не выдержать.

Однако точный ответ на вопрос, что произошло, может дать только следствие. Гончаров отверг версию, что причиной, по которой сотрудник ФСО свёл счеты с жизнью, могли стать «злоупотребления руководства».

Известно, что сотрудник заступил на службу 29 ноября. Около полуночи его коллеги из дежурной части нашли охранника мёртвым. Они вызвали врачей. Бывшая жена сотрудника не верит в самоубийство экс-супруга и считает случившееся несчастным случаем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анонимный источник в правоохранительных органах рассказал о предполагаемой причине самоубийства сотрудника ФСО на территории Московского Кремля. По его словам, вероятно, мужчина совершил суицид из-за личных проблем.