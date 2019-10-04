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Жестоко убитая на территории подмосковного Домодедово 17-летняя девушка училась в МГТУ имени Баумана. Об этом 5 октября журналистам сообщили представители правоохранительных органов.

Жертва убийства на момент трагедии была первокурсницей. Она поступила в высшее учебное заведение в 2019 году после окончания школы. Незадолго до смерти она оставила на своей странице в социальной сети...