Фото: Сергей Булкин/News.ru

После аварии в районе Беговой на севере столицы вертолёт Московского авиационного центра доставил пострадавшего ребёнка в больницу. Об этом сообщили в департаменте по гражданской обороне и пожарной безопасности.

ДТП произошло на Ленинградском проспекте, передаёт АГН «Москва».

По словам очевидцев, авария случилась на съезде на ул. Беговая. С места ДТП санитарным вертолётом в лечебное учреждение Москвы эвакуирован ребёнок, — сказали в департаменте.

До больницы пострадавшего малыша сопровождает бригада медиков, которые контролируют его состояние.

Ранее Национальный союз страховщиков ответственности составил список самых опасных видов транспорта, а также оценил шансы выжить в авариях, писал News.ru.

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