https://static.news.ru/photo/62143144-72a2-11e9-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Otto Magnus/CC-BY-SA-3.0/wikimedia.org

Национальный союз страховщиков ответственности составил список самых опасных видов транспорта, а также оценил шансы выжить в авариях.

Согласно проведённому исследованию, самым опасным транспортом является вертолёт. При крушении соотношение погибших и раненых составляет один к одному.

На втором месте оказался водный транспорт. На морском или речном судне на одного погибшего приходится 13 раненых. Далее следуют автобусы, поезда и троллейбусы.

Вместе с тем пассажиры трамваев имеют наибольшие шансы выжить в ДТП. В авариях с участием этого вида транспорта на одного погибшего приходится 115 раненых, сообщает РБК .

Ранее News.ru писал о том, что количество тяжёлых аварий на дорогах России, а также их жертв продолжает постепенно снижаться. Согласно данным ГИБДД, в общей сложности за 2018-й произошло чуть больше 168 тысяч ДТП, в результате которых погибли около 18 тысяч человек (-4,6%) и ещё порядка 214,6 тыс. пострадали (-0,2%).