Венский стрелок подорвал себя после стрельбы по синагоге

https://static.news.ru/photo/5cefc548-1d4b-11eb-9ea2-fa163e074e61_660.jpgФото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press
Стрелок, открывший огонь по синагоге в Вене, подорвал после этого себя. На данный момент известно, что при стрельбе погибли семь человек, имеются раненые.
Стрельба велась из пулемёта, в общей сложности на улице в районе еврейского храма раздалось порядка 50 выстрелов. Полиция австрийской столицы просит жителей и гостей города избегать общественных мест.
В районе центра произошло несколько перестрелок. Есть несколько раненых. «Мы задействовали все возможные силы. Пожалуйста, избегайте всех общественных мест», — сказано в сообщении правоохранителей в Twitter.