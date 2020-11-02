Венский стрелок подорвал себя после стрельбы по синагоге

https://static.news.ru/photo/5cefc548-1d4b-11eb-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Стрелок, открывший огонь по синагоге в Вене, подорвал после этого себя. На данный момент известно, что при стрельбе погибли семь человек, имеются раненые.

Стрельба велась из пулемёта, в общей сложности на улице в районе еврейского храма раздалось порядка 50 выстрелов. Полиция австрийской столицы просит жителей и гостей города избегать общественных мест.

В районе центра произошло несколько перестрелок. Есть несколько раненых. «Мы задействовали все возможные силы. Пожалуйста, избегайте всех общественных мест», — сказано в сообщении правоохранителей в Twitter.

Сейчас полиция проводит «большую операцию». Как сообщает телеканал OE24, на данный момент задержан один из преступников, речь может идти о нескольких злоумышленниках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре Вены. В результате ЧП один полицейский получил тяжёлое ранение.