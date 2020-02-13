Посольство России в Болгарии выразило возмущение в связи с происшествием в Софии. Неизвестные злоумышленники осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале Лозенец.
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Член координационного совета Болгария — Россия Коста Пеев в связи с инцидентом призвал принять серьёзные меры по защите памятников и ввести эффективные наказания для вандалов.
Мы постараемся, чтобы монумент был восстановлен к 75-летию Великой Победы, — подчеркнул Пеев.
Как ранее передавал NEWS.ru, во Франции вандалы осквернили памятник бывшему президенту Жаку Шираку спустя четыре дня после его открытия. Статуе, которую установили в Ницце, неизвестные лица отрубили пальцы.
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