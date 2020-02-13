https://static.news.ru/photo/89926ffc-4e79-11ea-baf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: TedDaughters/twitter.com

Посольство России в Болгарии выразило возмущение в связи с происшествием в Софии. Неизвестные злоумышленники осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале Лозенец.

Об этом сообщает ТАСС. Вандалы повредили скульптуры солдат и мраморные элементы советской государственной символики. В российской дипмиссии отметили, что глумление над памятью отдавших жизни за освобождение Европы воинов выглядит особенно циничным в год 75-летия Победы.

Член координационного совета Болгария — Россия Коста Пеев в связи с инцидентом призвал принять серьёзные меры по защите памятников и ввести эффективные наказания для вандалов.

Мы постараемся, чтобы монумент был восстановлен к 75-летию Великой Победы, — подчеркнул Пеев.

Как ранее передавал NEWS.ru, во Франции вандалы осквернили памятник бывшему президенту Жаку Шираку спустя четыре дня после его открытия. Статуе, которую установили в Ницце, неизвестные лица отрубили пальцы.