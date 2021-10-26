В жилом доме в Улан-Удэ произошёл взрыв

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии. В результате ЧП рухнули перекрытия в квартирах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что взрыв произошёл утром 27 октября в доме, расположенном по адресу улица Московская, 4. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

По словам местной жительницы, в результате взрыва в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно. В момент происшествия женщина с ребёнком были в другой комнате, поэтому они не пострадали.

Уточняется, что повреждения не критические — при них не нужно сносить здание. На месте взрыва работают взрывотехники МВД.

Ранее в МЧС сообщили, что с начала сентября на территории России было зарегистрировано почти 20 хлопков газовоздушной смеси. Также отмечается, что в холода примерно на треть увеличивается число пожаров.