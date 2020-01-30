В МГУ на Воробьёвых горах произошло задымление. Сотрудников и студентов эвакуируют из здания. По некоторым данным, дым идёт из вентиляционной шахты.
По словам очевидца, было эвакуировано порядка 200 человек. Возгорание произошло в здании химфака — загорелся электронный щит под напряжением. После него огонь перекинулся на соседние кабели.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В настоящее время на месте происшествия ни огня, ни дыма не наблюдается.
Как писал NEWS.ru, накануне пожарные потушили огонь на столичной ТЭЦ-29 в Западном Бирюлёво. В результате инцидента был отключён один из энергоблоков. Площадь возгорания составила 60 кв. м.
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