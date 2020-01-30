https://static.news.ru/photo/94ff5772-434a-11ea-be0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Гордеева

В МГУ на Воробьёвых горах произошло задымление. Сотрудников и студентов эвакуируют из здания. По некоторым данным, дым идёт из вентиляционной шахты.

По словам очевидца, было эвакуировано порядка 200 человек. Возгорание произошло в здании химфака — загорелся электронный щит под напряжением. После него огонь перекинулся на соседние кабели.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В настоящее время на месте происшествия ни огня, ни дыма не наблюдается.

Как писал NEWS.ru, накануне пожарные потушили огонь на столичной ТЭЦ-29 в Западном Бирюлёво. В результате инцидента был отключён один из энергоблоков. Площадь возгорания составила 60 кв. м.