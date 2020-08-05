В здании ЦБ РФ в Москве произошёл пожар

Фото: NEWS.ru

Украинская модель Дарья Кирилюк, которая заявила в полицию о нападении на пляже Момо в турецком городе Чешме, могла быть избита своим молодым человеком. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В полицию обратился мужчина. Он проживает напротив дома, который арендовала модель вместе со своим молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем. Свидетель заявил, что видел, как избивают девушку, и слышал ругательства, а...