В Южной Осетии возбудили дело о покушении на главу МВД

https://static.news.ru/photo/5cbddf1e-e11a-11ea-a913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева — в ночь на вторник, 18 августа, в Цхинвале его автомобиль обстреляли неизвестные.

<...>возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, — передаёт ТАСС слова заместителя генпрокурора Сергея Битиева.

Наниев в результате нападения не пострадал, в столице республики был объявлен план «Перехват».

Сам министр подтвердил факт нападения и отсутствие у него ранений в результате инцидента, писал NEWS.ru.