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В Воронеже возросло число пострадавших при взрыве в маршрутке

22:39, 12 августа 2021
В Воронеже возросло число пострадавших при взрыве в маршрутке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врачи городской станции скорой помощи Воронежа заявили о возросшем до 12 количестве людей, пострадавших в маршрутном такси при взрыва газа, сообщает ТАСС.

12 пострадавших ориентировочно, — отметил дежурный по станции скорой помощи.

При этом одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии — женщине оторвало голени. Ещё двух пострадавших пассажиров доставили в ожоговый центр.

Вечером 12 августа в центре Воронежа взорвалось газовое оборудование в маршрутном автобусе ПАЗ. Другая информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.

Ранее стало известно, что причину взрыва официальные органы пока не называют. Видео с маршруткой опубликовано в соцсетях. На публикуемых кадрах видна машина с выбитыми стеклами.

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