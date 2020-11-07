В Воронеже объявили план «Перехват» после бегства призывника Антона Макарова, убившего троих сослуживцев. Об этом сообщили в Росгвардии.
Как писал NEWS.ru, 20-летний Макаров убил майора Сергея Ермолаева, ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Актаилева. Кроме того, срочник ранил рядового Фирсова. Солдат доставлен в больницу с двумя пулевыми ранениями в лопатку и плечо. СМИ передают, что майор Ермолаев приехал в батальон, где служил Макаров, с проверкой. Срочник подрался с офицером, отобрал у него пистолет, после чего открыл стрельбу.