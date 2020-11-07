В Воронеже объявили план «Перехват» после бегства призывника

В результате нападения солдата Антона Макарова в воинской части на территории Воронежской области погибли три человека — два офицера и один срочник.

20-летний Макаров убил майора Сергея Ермолаева, ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Актаилева. Кроме того, срочник ранил рядового Фирсова. Солдат доставлен в больницу с двумя пулевыми ранениями в лопатку и...