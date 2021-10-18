В Вологде пропала 9-летняя девочка, возбуждено дело об убийстве

9-летнюю девочку, пропавшую 16 октября в Вологде, ищут следователи, полицейские, волонтёры и добровольцы из числа местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР. Отмечается, что по факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Проводившиеся с момента исчезновения ребёнка поиски результатов не дали, в связи с чем по факту безвестного исчезновения малолетнего следственным отделом по г. Вологда СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

Девочка вышла из дома на улице Воровского в Вологде утром 16 октября. До сих пор её местонахождение неизвестно. Поиски продолжаются. Правоохранители и добровольцы обследуют объекты инфраструктуры и ЖКХ, в частности, колодцы, септики и территорию, прилегающую к воде.

Следователи проверяют версии произошедшего, допрашивают горожан, родственников, знакомых и педагогов ребёнка. Расследование взял на личный контроль руководитель следственного управления по региону.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске пропала 15-летняя школьница. Она ушла из дома 6 октября. По билетам удалось установить, что девушка направилась в сторону Екатеринбурга.