В Волгограде загорелась цистерна с газом

https://static.news.ru/photo/b8a12612-daec-11ea-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цистерна с газом загорелась 10 августа на проспекте Ленина, 124а, в Тракторозаводском районе Волгограда.

Сообщение о ЧП поступило около 12:40 (11:40 по московскому времени). Пожару был присвоен второй номер сложности, сообщили «Интерфаксу» в МЧС России.

На место происшествия уже прибыли спасатели. В МЧС добавили, что их группировка будет увеличена. Кроме того, на место стягиваются пожарные расчёты и машины скорой помощи. Автодорога в районе ЧП оцеплена.

По данным местных СМИ, в районе, где загорелась цистерна, находится газовая заправка и она взорвалась. В результате инцидента пострадали четыре человека. У троих, по предварительным данным, лёгкие травмы, ещё один был госпитализирован.

8 августа завод Isopan загорелся в городе Волжском Волгоградской области. По словам свидетелей произошедшего, перед возгоранием они услышали несколько мощных хлопков, писал NEWS.ru.