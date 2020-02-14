В Волгограде 11-летний подросток получил ожоги кистей после того, как в его руках взорвался мобильный телефон. Мальчик был экстренно госпитализирован в одну из больниц города.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что пожилой житель Индии скончался от ожогов, которые он получил из-за взрыва мобильного телефона. Инцидент произошёл в одной из деревень страны. 60-летний мужчина, по словам супруги погибшего, лёг в кровать с устройством в кармане. Ночью аккумулятор взорвался, а одежда мужа начала гореть. Индиец скончался от полученных травм.
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