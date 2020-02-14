https://static.news.ru/photo/3919f102-4fc4-11ea-9a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде 11-летний подросток получил ожоги кистей после того, как в его руках взорвался мобильный телефон. Мальчик был экстренно госпитализирован в одну из больниц города.

Как сообщает «Интерфакс», ребёнок собирался в школу и положил телефон в карман брюк. Почувствовав нагрев, он достал аппарат, после чего телефон взорвался прямо у него в руках. По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что пожилой житель Индии скончался от ожогов, которые он получил из-за взрыва мобильного телефона. Инцидент произошёл в одной из деревень страны. 60-летний мужчина, по словам супруги погибшего, лёг в кровать с устройством в кармане. Ночью аккумулятор взорвался, а одежда мужа начала гореть. Индиец скончался от полученных травм.