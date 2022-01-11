В Волгограде школьницы унесли из дома 1,4 млн рублей и отправились в горы

В Волгограде две ученицы пятого класса ушли из дома, захватив с собой тёплые вещи и 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передаёт РИА Новости. По данным ведомства, девочки направились в горы Краснодарского края. Полицейские, выехавшие на поиск после заявления матери одной из девочек, обнаружили детей в Светлоярском районе области.

Оказалось, что девочки решили отправиться в путешествие в Краснодарский край. Для этого они вместо школы посетили ТРЦ, где накупили «вкусняшек» себе и собаке, которую хотели забрать с собой, тёплых вещей (жить-то хотели в горах), после доехали до дома, собрали вещи, забрали собаку и на такси отправились в Светлый Яр, — сказали в ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, добравшись до Светлого Яра, дети планировали вызвать ещё одно такси, после неудачи они дошли до остановки, чтобы дождаться автобуса до гор. В этом месте их обнаружили полицейские. Из суммы, взятой из дома, девочки потратили 60 тысяч рублей. Ситуация находится на контроле у правоохранителей и педагогов. Семьи детей характеризуются положительно.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае водитель скорой обнаружил на 30-градусном морозе во дворе дома раздетого трёхлетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок сам ушёл из дома — дверь была не заперта.