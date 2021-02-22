В Тюменской области умер заразившийся гаффской болезнью пациент

В Тюменской области скончался пациент, у которого врачи ранее выявили гаффскую болезнь.
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Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался. К сожалению, токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний, сказались также возрастные особенности, — отметили в ведомстве.
Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года среди жителей деревни Ачиры Тобольского района Тюменской области. Были госпитализированы 10 человек, двое из них попали в реанимацию. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере Андреевское. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в ней из-за попадания в воду речного и болотного хвоща. Власти Тюменской области приняли решение запретить в регионе несанкционированную продажу рыбы.
Гаффская болезнь — плохо изученное острое заболевание, специфического лечения его пока нет. Источником болезни является рыба: окунь, щука, сазан, карась. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли, при тяжёлом течении болезнь поражает сердце и почки.