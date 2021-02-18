Гаффскую болезнь подтвердили у двух человек в Тобольске

https://static.news.ru/photo/16ed191c-71db-11eb-bfee-96000091f725_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa

У двух жителей деревни Ишменёва в Заболотье — труднодоступной местности Тобольского района Тюменской области — обнаружили гаффскую болезнь. По данным властей, они ели рыбу, выловленную из Ишменёвского озера. Теперь в деревню будут доставлять чистую питьевую воду, чтобы предупредить распространение болезни.

У обоих пациентов диагноз «гаффская болезнь» — алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия (АТПМ) — выставлен коллегиально на основании клинической картины и результатов проведения эпидемиологического расследования, — сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области.

После диагностики заболевших перевели в токсикологическое отделение тюменской ОКБ № 2. В деревню Ишменёва уже выехала бригада медиков для осмотра всех жителей населённого пункта и забора необходимых анализов.

Глава Ачирского сельского поселения (в состав которого входит Ишменёва) Дильнур Яналиев сообщил «Интерфаксу», что 18 февраля в деревню, расположенную более чем в 100 км от Тобольска, должны привезти четыре куба чистой питьевой воды. Воду планируют доставлять туда три раза в неделю.

По словам Яналиева, жители деревни ранее использовали для питья воду из реки и скважины. А те, у кого была обнаружена гаффская болезнь, ели рыбу, выловленную из Ишменёвского озера.

Гаффская болезнь — плохо изученное острое заболевание, специфического лечения его пока нет. Источником болезни является рыба: окунь, щука, сазан, карась. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли, при тяжёлом течении болезнь поражает сердце и почки.

Как писал NEWS.ru, вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года среди жителей деревни Ачиры Тобольского района Тюменской области. Были госпитализированы 10 человек, двое из них попали в реанимацию. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере Андреевское. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в ней из-за попадания в воду речного и болотного хвоща. Власти Тюменской области приняли решение запретить в регионе несанкционированную продажу рыбы.