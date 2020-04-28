В Твери госпитализирована депутат Госдумы с признаками ОРВИ

https://static.news.ru/photo/dba6fb38-8965-11ea-a896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Твери с признаками ОРВИ госпитализирована депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Светлана Максимова.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на её помощницу. Два предварительных анализа на коронавирус дали отрицательный результат.

Светлану Викторовну действительно госпитализировали с ОРВИ, — сказала помощница.

Она отметила, что на прошлой неделе Максимова передавала спецкостюмы и маски Калининской центральной районной клинической больнице. Заболеть она могла именно тогда.

Возможно, просквозило, — предположила помощница.

Ранее NEWS.ru писал о том, что почти 20 тысяч пациентов с ОРВИ проходят лечение на дому и находятся под наблюдением медиков в столице.