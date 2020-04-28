В Твери госпитализирована депутат Госдумы с признаками ОРВИ

В Твери с признаками ОРВИ госпитализирована депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Светлана Максимова.
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Светлану Викторовну действительно госпитализировали с ОРВИ, — сказала помощница.
Она отметила, что на прошлой неделе Максимова передавала спецкостюмы и маски Калининской центральной районной клинической больнице. Заболеть она могла именно тогда.
Возможно, просквозило, — предположила помощница.
Ранее NEWS.ru писал о том, что почти 20 тысяч пациентов с ОРВИ проходят лечение на дому и находятся под наблюдением медиков в столице.
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