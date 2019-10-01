https://static.news.ru/photo/a1e53280-e4d7-11e9-8d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Туве 12-летний мальчик пошёл за кедровыми шишками и потерялся в тайге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Он отправился в лес вместе с отцом. В поисках принимают участие 55 человек — спасатели, полицейские, администрация и родственники. Также задействовано шесть единиц техники.

Кроме того, для организации поисковых работ из Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда, — говорится в сообщении.

Как отмечает Life , Тоджинский район, где потерялся ребёнок, находится на востоке Тувы. Тайга занимает большую его часть.

Как ранее писал News.ru, в пресс-службе МЧС по Саратовской области сообщили, что пожар в частном доме в городе Аткарске унёс жизни двух детей.