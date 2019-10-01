В Туве 12-летний мальчик пошёл за кедровыми шишками и потерялся в тайге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Он отправился в лес вместе с отцом. В поисках принимают участие 55 человек — спасатели, полицейские, администрация и родственники. Также задействовано шесть единиц техники.
Кроме того, для организации поисковых работ из Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда, — говорится в сообщении.
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Как ранее писал News.ru, в пресс-службе МЧС по Саратовской области сообщили, что пожар в частном доме в городе Аткарске унёс жизни двух детей.