В Туве при обрушении породы в руднике погиб рабочий

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Пять человек погибли во Владимирской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла около 05:00 на 323-м км автодороги М-7 «Волга» на территории Гороховецкого района. Все жертвы аварии находились в легковой машине, сообщило УМВД по региону.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Хино». В результате ДТП погибли водитель автомобиля ВАЗ и четверо его пассажиров, — говорится в...