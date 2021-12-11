В Туве при обрушении породы в руднике погиб рабочий
Софья Купервасер
Софья Купервасер
12:12, 12 декабря 2021
СУ СК России по Республике ТываФото: public154095163/vk.com
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В Туве 11 декабря при обрушении породы в руднике на территории Кызыл-Таштыгского месторождения погиб рабочий. Другие четверо находящихся там членов бригады были подняты на поверхность. По факту ЧП начата процессуальная проверка, говорится в сообщении регионального управления СК.
В правоохранительные органы Тоджинского района республики поступило сообщение о произошедшем обрушении породы на территории Кызыл-Таштыгского месторождения, в результате которого погиб один работник предприятия. По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, — пояснили в СК.
Прокуратура Тувы параллельно проводит собственное расследование ЧП на предмет наличия признаков преступления по статье 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).
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