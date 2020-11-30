В Татарстане задержали убийцу 32 женщин

https://static.news.ru/photo/1d9dfd46-33b8-11eb-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане задержали «поволжского маньяка», на счету которого убийство 32 женщин. Поймать преступника местной полиции удалось по наводке из федерального центра. Им оказался 38-летний Радик Тагиров.

Свои преступления он начал в 2011 году в Казани, где в течении полугода напал на девять женщин. Одной из них удалось выжить, однако опознать маньяка она не смогла, потому что была слепой.

Затем свою серию убийств Тагиров продолжил в Татарстане, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, а также в Нижнем Новгороде и Перми. Своих жертв он выбирал исключительно среди пенсионерок — женщин в возрасте от 75 до 90 лет, проживающих в хрущёвках.

По данным «Бизнес Online», маньяк проникал в дома своих жертв под видом работников ЖКХ, затем душил их сзади руками или подручными средствами. Он также похищал ценности и личные вещи убитых, однако следователи считают, что кражи для него не были важны.

В 2017 году правоохранительные органы предлагали 3 млн рублей за помощь в установлении и поиске преступника.

В настоящее время задержанный уже даёт признательные показания.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший милиционер Михаил Попков, больше известный как «ангарский маньяк», признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске. В настоящее время он отбывает пожизненное за 81 убийство и три покушения на убийство женщин.