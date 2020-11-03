В Татарстане арестовали двоих человек по делу о нападении на полицейских

https://static.news.ru/photo/7162dbe6-1ddc-11eb-8f86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кукморский районный суд Татарстана избрал арест в качестве меры пресечения для двух лиц, задержанных в рамках расследования дела о нападении подростка на сотрудников полиции.

Как рассказали ТАСС в суде, арестованных граждан подозревают в совершении преступных деяний, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ (подготовка к преступлению и покушение на террористический акт). Личности подозреваемых собеседник агентства не раскрыл, однако подтвердил, что речь идёт о происшествии с подростком.

Инцидент произошёл в ночь на 31 октября. 16-летний подросток кинул две бутылки с зажигательной смесью на территорию отдела полиции по Кукморскому району, а затем пытался скрыться. Когда силовики догнали его, подросток ранил ножом одного из них. Те применили табельное оружие. В результате полученных ранений подросток скончался.

Правоохранительные органы в ходе расследования нападения задержали пять человек, передавал NEWS.ru. Отчима нападавшего — ранее судимого Марата Замалиева — отправили под арест. В 2001 году он входил в группу людей, обвинённую в диверсии, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Злоумышленники на границе Татарстана и Кировской области совершили несколько взрывов на местах, где проходят трубы трёх газопроводов.