В Сургуте мальчик-инвалид стал свидетелем избиения его отца. Драка произошла из-за того, что мужчина якобы занял место на парковке другого человека.
По данным телеканала «
Я ему сказал, что во дворе парковка для всех. После этого он ударил меня один раз, потом второй, от которого я упал. Всё это происходило на глазах у ребенка, — рассказал пострадавший.
После этого он написал заявление в полицию. Мальчик в школу в этот день так и не пошёл. По словам отца, ребёнок после инцидента замкнулся, на несколько часов закрылся в туалете. Родителям пришлось обратиться за помощью к психологу. По факту сотрудники МВД начали проверку, по её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Липецкой области уволили директора школы, в которой избили девочку. Инцидент произошёл в городе Данкове: две восьмиклассницы избили 12-летнюю девочку и выложили видео в Интернет.
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