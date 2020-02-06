https://static.news.ru/photo/7db8b7d6-48d4-11ea-9498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сургуте мальчик-инвалид стал свидетелем избиения его отца. Драка произошла из-за того, что мужчина якобы занял место на парковке другого человека.

По данным телеканала « 360 », многодетный отец собирался отвезти сына в школу. Из подъезда он вышел с соседом, ведя ребёнка за руку. Сосед потребовал, чтобы его место на парковке во дворе дома не занимали. Мужчина на это ответил, что парковочные места общие, после чего собеседник нанёс ему удар по лицу.

Я ему сказал, что во дворе парковка для всех. После этого он ударил меня один раз, потом второй, от которого я упал. Всё это происходило на глазах у ребенка, — рассказал пострадавший.

После этого он написал заявление в полицию. Мальчик в школу в этот день так и не пошёл. По словам отца, ребёнок после инцидента замкнулся, на несколько часов закрылся в туалете. Родителям пришлось обратиться за помощью к психологу. По факту сотрудники МВД начали проверку, по её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Липецкой области уволили директора школы, в которой избили девочку. Инцидент произошёл в городе Данкове: две восьмиклассницы избили 12-летнюю девочку и выложили видео в Интернет.