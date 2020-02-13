Фото: Wikimedia

Полиция Ингушетии изъяла у пенсионера самодельный пистолет, порядка 300 патронов и десяток ножей. Весь этот арсенал 68-летний мужчина хранил в своём доме в селении Троицкое Сунженского района.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК РФ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает региональное МВД....