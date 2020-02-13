Пассажиров московского метро высадили на станции «Щукинская» после задымления. По данным очевидцев, инцидент произошёл в тоннеле Таганско-Краснопресненской линии.
Телеканал «360»
В МЧС Москвы и метро инцидент пока никак не прокомментировали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро, правда, незначительно — лишь на три копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов.
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