Фото: Wikimedia

Пассажиров московского метро высадили на станции «Щукинская» после задымления. По данным очевидцев, инцидент произошёл в тоннеле Таганско-Краснопресненской линии.

Телеканал «360» опубликовал видео, на котором видны довольно густые клубы дыма, идущие из-под платформы.

В МЧС Москвы и метро инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро, правда, незначительно — лишь на три копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов.

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