В Стамбуле разбился тренировочный самолёт

https://static.news.ru/photo/b1239ba0-1443-11eb-8a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

22 октября на западе Турции потерпел крушение тренировочный самолёт.

Как сообщает телеканал CNN Türk, воздушное судно упало в районе Бююкчекмедже в Стамбуле. Самолёт принадлежал частной компании и вылетел с аэродрома Хезарфен. При падении нос машины зарылся глубоко в землю, и его пришлось извлекать с помощью троса.

По предварительным данным, в самолёте находился только пилот, его достали из кабины с травмами и госпитализировали. Информация о других пострадавших и материальном ущербе уточняется. На месте работают полиция, медики и спасатели.

Ранее, как передавал NEWS.ru, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился во время учений в Хабаровском крае России. Пилоты успели катапультироваться. Их эвакуировали на аэродром базирования, жизни лётчиков ничего не угрожает. Самолёт упал в лесистой местности, разрушений на земле в результате катастрофы нет.