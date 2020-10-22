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Происшествия

В Стамбуле разбился тренировочный самолёт

11:39, 22 октября 2020 25
Фото: XinHua/Global Look Press

22 октября на западе Турции потерпел крушение тренировочный самолёт.

Как сообщает телеканал CNN Türk, воздушное судно упало в районе Бююкчекмедже в Стамбуле. Самолёт принадлежал частной компании и вылетел с аэродрома Хезарфен. При падении нос машины зарылся глубоко в землю, и его пришлось извлекать с помощью троса.

По предварительным данным, в самолёте находился только пилот, его достали из кабины с травмами и госпитализировали. Информация о других пострадавших и материальном ущербе уточняется. На месте работают полиция, медики и спасатели.

Ранее, как передавал NEWS.ru, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился во время учений в Хабаровском крае России. Пилоты успели катапультироваться. Их эвакуировали на аэродром базирования, жизни лётчиков ничего не угрожает. Самолёт упал в лесистой местности, разрушений на земле в результате катастрофы нет.

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