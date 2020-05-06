Происшествия

В США застрелили близкого к важному открытию о COVID-19 профессора из КНР

16:06, 06 мая 2020
Фото: Will Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция США расследует обстоятельства убийства исследователя Питтсбургского университета Бина Лю, который был близок к важному открытию, связанному с пандемией коронавирусной инфекции. Мужчина был найден мёртвым в своём доме 2 мая с огнестрельными ранениями шеи, головы, туловища и конечностей.

Следователи считают, что Лю застрелил его знакомый, после чего вернулся в свою машину и покончил с собой. Имя нападавшего телеканал CNN не называет. Правоохранители исключили версию о том, что профессор был убит из-за своего китайского происхождения.

Коллеги убитого рассказали, что Лю был на грани важных открытий, касающихся понимания лежащих в основе SARS-CoV-2 клеточных организмов и принципов дальнейших клеточных осложнений.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о риске заразиться коронавирусом в условиях домашней самоизоляции. По словам доктора медицинских наук, инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов.

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