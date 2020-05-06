В США застрелили близкого к важному открытию о COVID-19 профессора из КНР

https://static.news.ru/photo/5ea2152c-8f9c-11ea-ab72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Will Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция США расследует обстоятельства убийства исследователя Питтсбургского университета Бина Лю, который был близок к важному открытию, связанному с пандемией коронавирусной инфекции. Мужчина был найден мёртвым в своём доме 2 мая с огнестрельными ранениями шеи, головы, туловища и конечностей.

Следователи считают, что Лю застрелил его знакомый, после чего вернулся в свою машину и покончил с собой. Имя нападавшего телеканал CNN не называет . Правоохранители исключили версию о том, что профессор был убит из-за своего китайского происхождения.

Bing Liu, a University of Pittsburgh researcher who was on the cusp of "very significant findings" related to #COVID19 , was shot dead Saturday, CNN reported.



Police said there is "zero indication that there was targeting due to his being Chinese," according to the report. pic.twitter.com/maNia4cS4R — CGTN (@CGTNOfficial) May 6, 2020

Коллеги убитого рассказали, что Лю был на грани важных открытий, касающихся понимания лежащих в основе SARS-CoV-2 клеточных организмов и принципов дальнейших клеточных осложнений.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о риске заразиться коронавирусом в условиях домашней самоизоляции. По словам доктора медицинских наук, инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов.